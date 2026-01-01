Zum Inhalt springenBarrierefrei
LKW-Bergung extrem

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 1vom 11.01.2026
30 Tonnen im Graben

LKW-Bergung extrem

Folge 1: 30 Tonnen im Graben

42 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12

Nach dem Brand eines LKWs liegen 30 Tonnen Lebensmittel auf einer Autobahnabfahrt verstreut. Die Aufräumarbeiten beginnen. Und: Ein Betonmischer hängt auf einer engen Landstraße halb in der Luft.

