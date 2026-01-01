Staffel 3Folge 9vom 18.01.2026
Ein Wagen voller SchotterJetzt kostenlos streamen
LKW-Bergung extrem
Folge 9: Ein Wagen voller Schotter
42 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12
Während sich Pannenhelfer Steve um einen liegengebliebenen LKW mit einer Riesenladung Steinen kümmert, hat es Stig mit einem Tanklaster zu tun, der im Schlamm steckt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
LKW-Bergung extrem
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Keshet International
Enthält Produktplatzierungen