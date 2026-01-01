Staffel 3Folge 12vom 18.01.2026
LKW-Bergung extrem
Folge 12: Einsatz im Berufsverkehr
43 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12
"Bloß nicht stressen lassen!" ist Michaels Motto für diesen Einsatz: Ein LKW ist mitten im Berufsverkehr auf einem Kreisel liegengeblieben. Unterdessen zieht Pannenhelfer Lee einen Doppeldecker-Schulbus aus einer Schlammgrube heraus.
LKW-Bergung extrem
