Staffel 3Folge 8vom 18.01.2026
LKW-Bergung extrem
Folge 8: Im Auge des Sturms
42 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12
Ein starker Sturm erschwert die Arbeit der Pannenhelfer. Sie müssen einen LKW bergen, der auf einer Brücke an die Seite gedrückt wurde. Stig beißt indes die Zähne zusammen, denn die Bergung eines Müllwagens ist kein Kinderspiel.
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:GB, 2018
Copyrights:© Keshet International
Enthält Produktplatzierungen