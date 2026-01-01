Staffel 3Folge 18vom 25.01.2026
Folge 18: Teure Fracht
43 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12
Buzz bekommt die heikle Aufgabe zugeteilt, einen Transporter abzuschleppen, der Luxusautos geladen hat.
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Keshet International
Enthält Produktplatzierungen