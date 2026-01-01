Staffel 3Folge 11vom 18.01.2026
42 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12
Pannenhelfer Danny birgt heute einen liegengebliebenen Pferdetransporter und Buzz hat die Nase gestrichen voll: nach seinen Urlaubstagen findet er seinen Truck völlig zugemüllt wieder. Wer war das Kollegenschwein?
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:GB, 2018
