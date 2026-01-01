Staffel 3Folge 5vom 11.01.2026
LKW-Bergung extrem
Folge 5: Präzisionsarbeit bei Nacht
43 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12
Auf einem schmalen Standstreifen hilft Pannenhelfer Tez einem LKW-Fahrer bei der Reparatur seiner kaputten Windschutzscheibe.
LKW-Bergung extrem
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Keshet International
