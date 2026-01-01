Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

LKW-Bergung extrem

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 4vom 11.01.2026
Nichts geht mehr auf der Römerstraße

Nichts geht mehr auf der RömerstraßeJetzt kostenlos streamen

LKW-Bergung extrem

Folge 4: Nichts geht mehr auf der Römerstraße

41 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12

Auf einer alten Römerstraße liegt ein Schwerlaster in einer ungünstigen Position, doch weit und breit gibt es keine Haltebucht, auf der die Pannenretter das Fahrzeug wenden könnten.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

LKW-Bergung extrem
ProSieben MAXX

LKW-Bergung extrem

Alle 3 Staffeln und Folgen