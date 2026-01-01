Staffel 3Folge 6vom 11.01.2026
LKW-Bergung extrem
Folge 6: Zu groß, zu breit, zu schwer
42 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12
Pannenhelferin Merrie kommt mit ihrem Bergungstruck nicht zum Einsatzort - er ist zu groß, zu breit und zu schwer. Indes birgt Stig denselben Müllaster bereits zum zweiten Mal in nur zwei Wochen.
LKW-Bergung extrem
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:GB, 2018
12
Copyrights:© Keshet International
