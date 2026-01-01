Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 3Folge 6vom 11.01.2026
Folge 6: Zu groß, zu breit, zu schwer

42 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12

Pannenhelferin Merrie kommt mit ihrem Bergungstruck nicht zum Einsatzort - er ist zu groß, zu breit und zu schwer. Indes birgt Stig denselben Müllaster bereits zum zweiten Mal in nur zwei Wochen.

