Staffel 3Folge 13vom 18.01.2026
Das Dornen-DesasterJetzt kostenlos streamen
LKW-Bergung extrem
Folge 13: Das Dornen-Desaster
43 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12
Um an ein umgestürztes Auto heranzukommen, müssen sich die Pannenhelfer durch dorniges Gestrüpp kämpfen. Unterdessen hilft Neuling Danny fleißig bei Bergungsarbeiten mit und träumt davon, endlich am Steuer der großen Trucks sitzen zu dürfen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
LKW-Bergung extrem
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Keshet International
Enthält Produktplatzierungen