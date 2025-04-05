Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 2 Folge 11 vom 05.04.2025
47 Min. Folge vom 05.04.2025 Ab 12

Das Giroux-Ballett gastiert auf Hawaii, und Ballettliebhaber Robin Masters bietet den Tänzerinnen an, auf seinem Anwesen zu wohnen. Für die berühmte Solotänzerin Kendall Chase hat er sogar Magnum als Leibwächter engagiert. Eines Abends kommen sich die beiden näher, und Kendall erzählt ihm von einer Affäre mit Steven, einem Korrespondenten aus Moskau, der urplötzlich verschwunden ist. Magnum beginnt zu recherchieren - und plötzlich taucht das KGB auf ...

