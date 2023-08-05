Zum Inhalt springenBarrierefrei
Magnum

Schatten der Vergangenheit (1)

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 5vom 05.08.2023
Schatten der Vergangenheit (1)

Folge 5: Schatten der Vergangenheit (1)

44 Min.Folge vom 05.08.2023Ab 12

Eines Nachts träumt Privatdetektiv Magnum von seiner tot geglaubten Frau Michelle. Am nächsten Tag ist er eigentlich mit einem Scheidungsfall beschäftigt, als er plötzlich meint, Michelle auf einer Yacht im Hafen zu sehen. Er macht einige Fotos, doch darauf ist nicht wirklich viel zu erkennen. Obwohl ihm niemand glaubt, setzt er nun alles daran, um Michelle zu finden. Ist sie etwa doch noch am Leben?

