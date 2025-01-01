Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 2 Folge 15
47 Min. Ab 6

Magnum wird von dem Ehepaar Wendy und Dave Gilbert engagiert, um deren vermisste Tochter unversehrt nach Hause zu bringen. Doch eine partielle Amnesie wird dem Privatdetektiv zum Verhängnis, als die Tochter tot am Strand aufgefunden wird - in direkter Nähe zum Fundort liegt Magnums Baseballkappe. Die einzige Chance seine Unschuld zu beweisen ist, dass er so schnell wie möglich sein Gedächtnis wiedererlangen muss ...

