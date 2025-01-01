Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 18
Folge 18: Agentenspiele

47 Min.Ab 12

Magnum wird von der berühmten Weltklasse-Kartenspielerin Jeannie Lowry engagiert. Er soll ihr Bodyguard während eines Pokerspiels auf einer Yacht sein. Schon bald merkt Thomas Magnum, dass es bei diesem Wettbewerb nicht mit rechten Dingen zugeht. Und ehe er sich versieht, befindet er sich mitten in einer äußerst gefährlichen Spionagegeschichte ...

