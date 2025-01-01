Magnum
Folge 20: Das letzte Kapitel
47 Min.Ab 12
Der Vietnamveteran Taylor Hurst engagiert Magnum, damit er seine spurlos verschwundene Freundin Linda Greer findet. Doch in Wahrheit hofft Hurst, dass der Privatdetektiv ihn zu Lindas Lebensgefährten Kam Chung führt, den er für den Tod seines Kriegskameraden Ed Kanfer verantwortlich macht. Hurst kann mit dem Vietnamkrieg erst abschließen, wenn Chung tot ist. Bald schwebt Magnum deshalb in größter Gefahr ...
Magnum
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH