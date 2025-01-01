Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das letzte Kapitel

SAT.1 GOLD Staffel 2 Folge 20
Folge 20: Das letzte Kapitel

47 Min. Ab 12

Der Vietnamveteran Taylor Hurst engagiert Magnum, damit er seine spurlos verschwundene Freundin Linda Greer findet. Doch in Wahrheit hofft Hurst, dass der Privatdetektiv ihn zu Lindas Lebensgefährten Kam Chung führt, den er für den Tod seines Kriegskameraden Ed Kanfer verantwortlich macht. Hurst kann mit dem Vietnamkrieg erst abschließen, wenn Chung tot ist. Bald schwebt Magnum deshalb in größter Gefahr ...

