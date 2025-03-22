Magnum
Folge 2: Gefahr unter Wasser
47 Min.
Folge vom 22.03.2025
Ab 12
Marion Hammond beauftragt Privatdetektiv Magnum, nach ihrem Vater zu suchen. Der Wissenschaftler ist in dem - angeblich verfluchten - Nihoa-Kanal verschwunden. Magnum befragt Professor Martinez, die mit Hammond zusammengearbeitet hat. Ihr hawaiianischer Gehilfe ist hingegen von dem Fluch überzeugt und will unbedingt verhindern, dass Magnum zum Nihoa-Kanal vordringt. Doch Magnum lässt sich auch von einem Fluch nicht aufhalten ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
12
