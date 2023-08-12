Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 2 Folge 7 vom 12.08.2023
Folge 7: Gefährliche Liebschaft

47 Min. Folge vom 12.08.2023 Ab 6

Magnum ist sehr an der schönen Jennifer interessiert, aber die hat nur Augen für Higgins. Gekränkt in seiner Eitelkeit, vermutet Thomas, dass da etwas nicht stimmen kann und untersucht Jennifers Vergangenheit. Und schon steckt er in Problemen. Ein Zwerg und ein Sumoringer scheinen hinter Jennifer her zu sein. Schließlich finden Magnum, Rick und T.C. heraus, dass es jemand auf die Gemäldesammlung des Anwesens abgesehen hat, und Jennifer ist der - unwissende - Strohmann ...

