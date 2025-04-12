Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 17vom 12.04.2025
47 Min.Folge vom 12.04.2025Ab 12

Magnum wird von seinem alten Freund, dem Profi-Quarterback Dorsey, als Leibwächter engagiert, da er einen Mordanschlag befürchtet. Der Privatdetektiv wird zum Schein Mannschaftsmitglied in Dorseys Team, um seinen Freund besser schützen zu können, doch schnell merkt er, dass Dorsey keine Gelegenheit auslässt, um sich Feinde zu schaffen. Als ein Sicherheitsmann während eines Spiels einen Zuschauer erschießt, scheint der Fall für Magnum abgeschlossen ...

