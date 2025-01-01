Magnum
Folge 9: Spiel mit dem Tod
47 Min.Ab 6
Mad Buck Gibson, ein alter Freund von Mr. Masters, möchte seine Freunde auf Hawaii besuchen. Sein dramatischer Auftritt: Er springt von einem fliegenden Doppeldecker auf das Anwesen, "landet" dabei leider auf Higgins und kommt mit einem gebrochenen Bein ins Krankenhaus. Joan, Gibsons Ex-Ehefrau, die von ihm noch eine hohe Unterhaltssumme bekommt, bittet Magnum, auf ihn aufzupassen. Nachforschungen ergeben, dass Gibson unheilbar an Knochenkrebs erkrankt ist ...
Magnum
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
6
