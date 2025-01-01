Zum Inhalt springenBarrierefrei
Magnum

Tote leben länger

Staffel 2Folge 12
Tote leben länger

Folge 12: Tote leben länger

47 Min.Ab 12

Virginia Fowler schreibt als Ghostwriterin die Memoiren bekannter Persönlichkeiten. Ihr neuester Auftrag: Sie soll die Lebenserinnerungen des scheuen Erfinders Harold Farber aufschreiben; das notwendige Informationsmaterial erhält sie von einem Mitarbeiter des exzentrischen Erfinders. Doch dann wird ihr Apartment mehrmals von Unbekannten durchsucht. Aus Angst um ihre Sicherheit engagiert Virginia schließlich Magnum. Wer will das Erscheinen von Farbers Biographie verhindern?

