Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Match my Ex

Der Vierer

JoynStaffel 1Folge 21vom 21.07.2025
Der Vierer

Der ViererJetzt kostenlos streamen

Match my Ex

Folge 21: Der Vierer

34 Min.Folge vom 21.07.2025Ab 16

Beim Viererdate zwischen Lukas, Jenny, Robin und Lena kommt es erneut zu einer hitzigen Diskussion zwischen Jenny und Lukas. Lukas ist entschlossen, herauszufinden, wer in der Villa für das Drama sorgt. Währenddessen genießen Zoe und Lars ein romantisches Date am Meer. Und: Sind Nara und Lars wirklich ein Match mit Zukunft? Darüber sind sich beide durchaus nicht einig ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Match my Ex
Joyn
Match my Ex

Match my Ex

Alle 1 Staffeln und Folgen