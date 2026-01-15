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Mein Gemeindebau

Casting für die Gemeindebau-Band

ATVStaffel 10Folge 1vom 15.01.2026
Casting für die Gemeindebau-Band

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Folge 1: Casting für die Gemeindebau-Band

51 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 12

Julian lebt gemeinsam mit seinem Papa Tom und dessen Freundin Lotte im Gemeindebau. Sie haben eine Band und suchen dafür noch einen Sänger. Heute wollen sie daher ein Casting vor dem Stadioncenter veranstalten.

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