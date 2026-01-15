Casting für die Gemeindebau-BandJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 1: Casting für die Gemeindebau-Band
51 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 12
Julian lebt gemeinsam mit seinem Papa Tom und dessen Freundin Lotte im Gemeindebau. Sie haben eine Band und suchen dafür noch einen Sänger. Heute wollen sie daher ein Casting vor dem Stadioncenter veranstalten.
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Mein Gemeindebau
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4