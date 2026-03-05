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Mein Gemeindebau

Auf Aufriss im Tanz-Cafe

ATVStaffel 10Folge 8vom 05.03.2026
Auf Aufriss im Tanz-Cafe

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Mein Gemeindebau

Folge 8: Auf Aufriss im Tanz-Cafe

45 Min.Folge vom 05.03.2026Ab 12

Sonja hält es keine Minute zu Hause aus und heute will sie das Tanzbein schwingen. Für Julian ist heute ein großer Tag. Seine Flamme Kira kommt zum Billardspielen vorbei. Benjamin ist wieder Single. Doch er hängt noch sehr an seinem Ex Chris. Deshalb lässt er seinen Gefühlen freien Lauf und malt ihm ein Gemälde. Und Tamara ist nach mehreren Stunden des Schminkens vollkommen fertig mit den Nerven. Doch das Ergebnis spricht für sich.

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