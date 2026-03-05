Auf Aufriss im Tanz-CafeJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 8: Auf Aufriss im Tanz-Cafe
45 Min.Folge vom 05.03.2026Ab 12
Sonja hält es keine Minute zu Hause aus und heute will sie das Tanzbein schwingen. Für Julian ist heute ein großer Tag. Seine Flamme Kira kommt zum Billardspielen vorbei. Benjamin ist wieder Single. Doch er hängt noch sehr an seinem Ex Chris. Deshalb lässt er seinen Gefühlen freien Lauf und malt ihm ein Gemälde. Und Tamara ist nach mehreren Stunden des Schminkens vollkommen fertig mit den Nerven. Doch das Ergebnis spricht für sich.
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Mein Gemeindebau
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-10: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 9: ATV
Enthält Produktplatzierungen