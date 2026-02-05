Picknick im GemeindebauJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 4: Picknick im Gemeindebau
49 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 12
Benjamin hat sich mit seinem Chris versöhnt, doch nun muss die alte neue Liebe gefestigt werden. Er bereitet dafür ein romantisches Picknick vor.
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Mein Gemeindebau
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 9: ATV