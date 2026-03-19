Neuer Style im GemeindebauJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 10: Neuer Style im Gemeindebau
49 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 12
Rene versucht sich nochmals an einem TikTok-Video, denn das letzte wurde nach kurzer Zeit gesperrt. Diesmal geht es um ein Thema, das ihm sehr am Herzen liegt: Fashion. Christine, Susi und Norbert wollen heute ins Laufhaus. Susi wünscht sich das, denn sie ist ein neugieriger Mensch. Christine scheint jedoch noch nicht ganz so überzeugt. Herbert und Dominik machen sich auf den Weg zum Zentralfriedhof. Herbert möchte seine geliebten Vierbeiner besuchen und Dominik zum Grab von Falco.
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Mein Gemeindebau
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-10: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 9: ATV