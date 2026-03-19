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Mein Gemeindebau

Neuer Style im Gemeindebau

ATVStaffel 10Folge 10vom 19.03.2026
Neuer Style im Gemeindebau

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Folge 10: Neuer Style im Gemeindebau

49 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 12

Rene versucht sich nochmals an einem TikTok-Video, denn das letzte wurde nach kurzer Zeit gesperrt. Diesmal geht es um ein Thema, das ihm sehr am Herzen liegt: Fashion. Christine, Susi und Norbert wollen heute ins Laufhaus. Susi wünscht sich das, denn sie ist ein neugieriger Mensch. Christine scheint jedoch noch nicht ganz so überzeugt. Herbert und Dominik machen sich auf den Weg zum Zentralfriedhof. Herbert möchte seine geliebten Vierbeiner besuchen und Dominik zum Grab von Falco.

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