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Mein Gemeindebau

Julians Vulkanausbruch

ATVStaffel 10Folge 9vom 12.03.2026
Julians Vulkanausbruch

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Mein Gemeindebau

Folge 9: Julians Vulkanausbruch

50 Min.Folge vom 12.03.2026Ab 12

Julian ist endlich mit seiner Kira alleine, und jetzt muss er die Frage der Fragen stellen: Willst du mit mir zusammen sein? Benjamin hat sein Gemälde fertig und stattet seinem Ex Chris einen Überraschungsbesuch ab. Sonja schwingt bis in die frühen Morgenstunden das Tanzbein und hat jede Menge Spaß.

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