Mein Gemeindebau
Folge 9: Julians Vulkanausbruch
50 Min.Folge vom 12.03.2026Ab 12
Julian ist endlich mit seiner Kira alleine, und jetzt muss er die Frage der Fragen stellen: Willst du mit mir zusammen sein? Benjamin hat sein Gemälde fertig und stattet seinem Ex Chris einen Überraschungsbesuch ab. Sonja schwingt bis in die frühen Morgenstunden das Tanzbein und hat jede Menge Spaß.
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Mein Gemeindebau
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4