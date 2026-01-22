Rote Lippen in der KaraokebarJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 2: Rote Lippen in der Karaokebar
48 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12
Sonja, die heißeste Oma aus dem Gemeindebau packt heute den Lippenstift aus, denn rote Lippen soll man küssen. Diesen Hit möchte sie heute auch in der Karaoke-Bar trällern und die Leute damit bestenfalls zum Schmusen anmieren.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein Gemeindebau
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-10: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 9: ATV