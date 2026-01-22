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Mein Gemeindebau

Rote Lippen in der Karaokebar

ATVStaffel 10Folge 2vom 22.01.2026
Rote Lippen in der Karaokebar

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Folge 2: Rote Lippen in der Karaokebar

48 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12

Sonja, die heißeste Oma aus dem Gemeindebau packt heute den Lippenstift aus, denn rote Lippen soll man küssen. Diesen Hit möchte sie heute auch in der Karaoke-Bar trällern und die Leute damit bestenfalls zum Schmusen anmieren.

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