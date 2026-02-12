Je größer, desto besserJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 5: Je größer, desto besser
48 Min.Folge vom 12.02.2026Ab 12
Bei Julian und seiner Familie herrscht große Aufregung, denn Julian trifft sich heute mit einer jungen Dame. Tamara möchte heute Gutes tun: Sie hat viele kleine Marmelade-Packungen gesammelt und möchte diese nun an bedürftige Menschen verschenken. Ein neues Gesicht in dieser Staffel ist Christiane. Sie lebt mit etlichen Katzen und einigen Hunden glücklich als Single in einem Gemeindebau in Wien. Sonjas Date läuft nicht so rosig, aber sie versucht, das Beste daraus zu machen.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein Gemeindebau
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4