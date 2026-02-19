"Good Vibrations" für NorbertJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 6: "Good Vibrations" für Norbert
50 Min.Folge vom 19.02.2026Ab 12
Norbert und Susi haben ihren Jahrestag. Julian und Kira haben ihr Date. Dass seine Eltern ebenfalls mit am Tisch sitzen, irritiert die junge Dame etwas. Auch Rene hat heute einen großen Tag, denn er hat ein Date. Er plant ein romantisches Essen bei ihm.
Weitere Folgen in Staffel 10
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Mein Gemeindebau
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12SEXUALITAET
Copyrights:© Season 1-10: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 9: ATV
Enthält Produktplatzierungen