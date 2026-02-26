Mein Gemeindebau
Folge 7: Kein Tee, kein Date
50 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 12
Tamara wird heute aufgehübscht. Herbert stellt uns seine neue Freundin Susanne vor und führt sie zu einem Date aus. Christine ist mit Susi und Norbert beim Sushi essen und gemeinsam zelebrieren sie den Hochzeitstag von Susi und Norbert. Renes Date ist bereits da, aber ist noch mit Kochen beschäftigt. Das stresst den peniblen Gemeindebauler ein wenig. Anna inspiziert derweil seine Wohnung und wirkt nicht wirklich angetan. Ob es trotzdem zwischen den beiden funken wird?
Genre:Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
