Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Gemeindebau

Kein Tee, kein Date

ATVStaffel 10Folge 7vom 26.02.2026
Kein Tee, kein Date

Kein Tee, kein DateJetzt kostenlos streamen

Mein Gemeindebau

Folge 7: Kein Tee, kein Date

50 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 12

Tamara wird heute aufgehübscht. Herbert stellt uns seine neue Freundin Susanne vor und führt sie zu einem Date aus. Christine ist mit Susi und Norbert beim Sushi essen und gemeinsam zelebrieren sie den Hochzeitstag von Susi und Norbert. Renes Date ist bereits da, aber ist noch mit Kochen beschäftigt. Das stresst den peniblen Gemeindebauler ein wenig. Anna inspiziert derweil seine Wohnung und wirkt nicht wirklich angetan. Ob es trotzdem zwischen den beiden funken wird?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Mein Gemeindebau
ATV
Mein Gemeindebau

Mein Gemeindebau

Alle 10 Staffeln und Folgen