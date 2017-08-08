Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 08.08.2017: Ashley R.
45 Min.Folge vom 08.08.2017Ab 12
Ashley Reyes aus West Hills, Kalifornien, wollte mit 30 ein glückliches Leben in einem Häuschen mit Garten und vielen Kindern. Doch ihr Dasein gleicht einem Alptraum: Sie wiegt über 300 Kilo, hat ständig Schmerzen und kann sich kaum bewegen. Da sie nichts mehr alleine bewältigen kann, müssen ihr Mann und sie wieder bei Ashleys Eltern wohnen. Nun hat die junge Frau den Experten Dr. Now in Houston aufgesucht, um für eine Magen-Verkleinerung zugelassen zu werden und endlich ein normales Leben zu führen. Doch Dr. Now erklärt ihr, dass sie dafür erst ihre Essgewohnheiten komplett umkrempeln muss.
