Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 26.09.2017: Nicole
44 Min.Folge vom 26.09.2017Ab 12
Nicole Lewis aus Marion, Ohio, hasst ihr Leben. Sie kann sich fast nicht bewegen, bekommt kaum Luft und ist immer auf Hilfe angewiesen. Da die 23-Jährige mit über 310 Kilo nicht mehr durch die Badezimmertür passt, muss sie ihr Vater auf der Veranda mit dem Gartenschlauch abspritzen. Auch ihr Lebensgefährte ist rund um die Uhr mit ihrer Versorgung beschäftigt. Nicole war schon als kleines Mädchen übergewichtig, Essen war für sie Trost und Liebesersatz. Mit 20 wurde sie schwanger und mit dem Baby sitzen gelassen. Inzwischen hat die stark übergewichtige Frau zwei Kinder und wird von ihren ehemals drogensüchtigen Eltern bei der Erziehung unterstützt.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
