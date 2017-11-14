Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 14.11.2017: Steven und Justin - Teil 2
44 Min.Folge vom 14.11.2017Ab 12
Im Verlauf eines Jahres hat Steven in Dr. Nows Klinik kaum Fortschritte gemacht. Zu seiner Esssucht kommt die Sucht nach Medikamenten. Und so hat der stark übergewichtige Mann alles in die Wege geleitet, um über das Krankenhaus an Schmerzmitteln heranzukommen. Außerdem beleidigt er das Personal und lügt unaufhörlich. Der Doc will Steven aus seinem Programm nehmen und direkt in eine Entzugsklinik schicken. Sein 270 Kilo schwerer Bruder Justin ist derweil in Rhode Island und heilfroh, Abstand von Steven zu haben. Er hat beruflich Fuß gefasst und neue Freunde gewonnen, doch seine gefährlichen Essgewohnheiten sind die gleichen geblieben.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.