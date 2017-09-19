Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 19.09.2017: Michael
44 Min.Folge vom 19.09.2017Ab 12
Michael Dominguez aus Glendale, Arizona, bringt 288 Kilo auf die Waage. Der zweifache Familienvater ist auf den Rollstuhl angewiesen und fühlt sich schuldig, weil er eine große Belastung für Frau und Kinder ist. Doch seine Ess-Sucht bekommt er nicht in den Griff. Sobald der 32-Jährige hungrig ist, dreht er durch. Schon als Kind war Michael ein Food-Junkie und versuchte die Angst vor seinem aggressiven Vater mit Essen zu bewältigen. Als er seine Frau Roni kennenlernte, wog er 230 Kilo - und legte weiter zu. Inzwischen erträgt Roni die Fress-Attacken ihres Mannes nicht mehr. Und Michael weiß, dass er sie verliert, wenn er seine Sucht nicht in den Griff bekommt.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
