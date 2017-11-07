Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 07.11.2017: Steven und Justin - Teil 1
44 Min.Folge vom 07.11.2017Ab 16
Steven Assanti wiegt 300 Kilo und wurde in einer Rhode Island Klinik behandelt, um von seiner Fettsucht loszukommen. Doch nach 80 Tagen sabotierte er den Genesungsplan durch eine Pizzabestellung und wurde vor die Tür gesetzt. Jetzt wird Steven nach Houston, Texas, zu Dr. Now transportiert, der seine letzte Hoffnung ist. Und der Experte ist gespannt, was da auf ihn zukommt: Der 33-Jährige ist nämlich nicht nur esssüchtig, sondern auch medikamentenabhängig und hat außerdem heftige cholerische Anfälle. Stevens Bruder Justin wiegt über 270 Kilo und soll auch mit in die Spezialklinik nach Houston. Der Doc macht sich auf ein echtes Duo Infernale gefasst.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
