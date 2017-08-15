Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 15.08.2017: Cynthia
44 Min.Folge vom 15.08.2017Ab 12
Cynthia Wells ist an einem Tiefpunkt angelangt. Mit ihrem Gewicht von 277 Kilo kann die 41-Jährige kaum noch laufen, hat starke Schmerzen und ist völlig auf fremde Hilfe angewiesen. Schon in der Grundschule war Cynthia sehr dick, als Teenager wog sie 115 Kilo und wollte Selbstmord begehen. Doch mit 28 musste sie die drei Kinder ihrer Cousine bei sich aufnehmen, weil diese vom Vater missbraucht wurden. Später bekam Cynthia zwei eigene Kids und ist nun alleinerziehende fünffache Mutter. Wenn sie ihr Leben nicht ändert, wird sie jedoch bald sterben. Ihre letzte Hoffnung ist Dr. Now in Houston, der Operationen an extrem übergewichtigen Patienten durchführt.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
12
