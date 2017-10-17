Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 17.10.2017: James K.
44 Min.Folge vom 17.10.2017Ab 12
James King aus Paducah, Kentucky, wiegt 383 Kilo und ist seit fast drei Jahren ans Bett gefesselt. Der 46-Jährige ist alleine völlig hilflos. Ehefrau Lisa und Tochter Bayley müssen ihn rundum versorgen, was oft zur Belastung für die beiden wird. Als Kind lebt James in einer mittellosen Patchwork-Familie und weiß nie, ob es genug zu essen gibt. Deshalb stopft er alles in sich hinein, was er kriegen kann, und wird immer dicker. Als seine alkoholkranke Mutter an Leberzirrhose stirbt, wird alles noch schlimmer - James ist so niedergeschlagen, dass er nur noch isst. Doch jetzt möchte der Familienvater sein Leben ändern und hofft auf eine Magenbypass-OP in Houston.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.