Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 05.09.2017: Erica
44 Min.Folge vom 05.09.2017Ab 12
Erica Wall aus Lompoc, Kalifornien, fühlt sich erbärmlich. Die 44-Jährige wiegt 300 Kilo und steht kurz vor einem Kollaps. Ihr Rücken schmerzt, ihre Beine tun weh, der Bauch hängt bis zu den Knien und sie hat überall Lymphödeme. Trotzdem kann Erica nicht aufhören, zu essen. Schon als Kind war sie dick und hatte mit 16 ein fürchterliches Erlebnis, das ihr Leben ruinierte: Der Teenager wurde von fünf Kerlen vergewaltigt. Danach stopfte sie Essen in sich hinein, um Schmerz und Angst für eine Weile zu vergessen. Doch inzwischen ist das Übergewicht so drastisch, dass ihr Herz-Kreislauf-System ernsthaft gefährdet ist. Erica muss unbedingt abnehmen.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
