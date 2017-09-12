Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 12.09.2017: Diana
45 Min.Folge vom 12.09.2017Ab 12
Diana Bunch aus Seattle, Washington, ist krankhaft fettleibig und hat schmerzende Lymphödeme in den Beinen. Die 55-Jährige bringt 273 Kilo auf die Waage, kann sich kaum alleine waschen und ist immer auf Hilfe angewiesen. Mit 11 Jahren wurde Diana sexuell belästigt und versuchte, den Schock durch Essen zu bewältigen. Als sie sich später bei der Air Force bewarb, bekam sie ihr Gewicht in den Griff, verlor dann aber den Kampf gegen die Pfunde. Seitdem sitzt sie arbeitslos in ihrer winzigen Wohnung und stopft sich mit Junk Food voll. Ihre Schwester hat Angst, dass die Fettsucht Diana umbringen wird und hofft nun auf die Unterstützung eines Experten.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
12
