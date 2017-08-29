Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 29.08.2017: Doug
44 Min.Folge vom 29.08.2017Ab 12
Doug Armstrong aus Texas ist fast zwei Meter groß und bringt 310 Kilo auf die Waage. Der 36-Jährige kommt morgens kaum aus dem Bett und ist unfähig, seine Familie zu versorgen. Gattin Ashley kümmert sich um ihn und ihre drei Kids, ist aber am Ende ihrer Kräfte. Doug hatte eine schwere Kindheit, wurde von seiner Mutter verlassen und als Achtjähriger missbraucht. Dieses Trauma versuchte der Junge durch Essen zu verarbeiten und fing dann an, Drogen zu nehmen. Von Crystal-Meth ist Doug inzwischen weg, doch Kalorienbomben stopft er weiter in sich hinein. Doug weiß, dass er nicht mehr lange leben wird, wenn er nicht abnimmt und fährt nach Houston zu Doktor Now.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
