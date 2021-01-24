Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 24.01.2021: "Little Tibet", Berlin
45 Min.Folge vom 24.01.2021Ab 12
TV-Koch Mike Süsser besucht heute den Multikulti-Stadtteil Kreuzberg, wo Nilson "Nelly" Hernandez im Restaurant "Little Tibet" auf den Profi wartet. Hier wird authentisch asiatisch gekocht, mit Spezialitäten aus dem fernen Osten. Reicht das schon aus für den Wochensieg?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen