Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 12.01.2026: Wochenstart im "Seehaus Hopfensee"
45 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
Zum Wochenauftakt geht es ins "Seehaus Hopfensee" in Füssen zu Gastgeber Curly. Direkt am Wasser gelegen, mit Blick auf die Allgäuer Alpen, trifft hier moderne alpine Küche auf internationale Einflüsse. Gastgeber Curly steht für charmanten Service, Präzision und Gastfreundschaft mit Persönlichkeit. Wird er die Konkurrenz damit überzeugen?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen