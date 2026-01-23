Finaltag in der "Alten Kanzlei": Schwäbische Spezialitäten für den Sieg?Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 23.01.2026: Finaltag in der "Alten Kanzlei": Schwäbische Spezialitäten für den Sieg?
44 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 12
Finale in Stuttgart! Dennis will es wissen und kündigt selbstbewusst den Sieg an. Doch es hagelt auch Kritik! Kann seine "Alte Kanzlei", ein Stuttgarter Urgestein, die Konkurrenz überzeugen? Dennis, der bereits mit einem anderen Lokal triumphiert hat, setzt diesmal auf klassisch-schwäbische Spezialitäten. Die beeindruckende Größe des Restaurants und das Können des Kochs lassen hoffen. Aber reicht das auch für den Sieg? Können Dennis und sein Team das Ruder noch herumreißen und den Titel holen?
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Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen