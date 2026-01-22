Kaisari: Moderne Sushikunst oder langweilig?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 22.01.2026: Kaisari: Moderne Sushikunst oder langweilig?
44 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12
Tim im "Kaisari": Ein spannendes Konzept trifft auf einen ungewöhnlichen Lebenslauf. Vom Wirtschaftsstudium in die Gastro-Selbstständigkeit – mit gerade mal 25 Jahren! Sein südkoreanischer Sushi-Chef sorgt für authentische Aromen, und auch Tim selbst kann am Herd überzeugen. Doch reicht das, um Profi Christian Henze zu beeindrucken und die Konkurrenz auszustechen?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen