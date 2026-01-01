La Dolce Vita im "La Strada" in KemptenJetzt kostenlos streamen
Folge vom 13.01.2026: La Dolce Vita im "La Strada" in Kempten
45 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12
Am Dienstag geht es nach Kempten, in die Heimatstadt von Profi-Koch Christian Henze, ins „La Strada“. Das Restaurant steht für italienisch-mediterrane Küche auf hohem Niveau, edles Ambiente und höchste Qualitätsansprüche – echtes „La Dolce Vita“ im Allgäu. Inhaber Claudio, ein guter Freund von Christian Henze, sorgt hier für herzlichen Service. Damit muss er den Profi diese Woche nicht nur überzeugen, sondern auch seine Konkurrenten beeindrucken.
