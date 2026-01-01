Zur Wochenmitte im Familienbetrieb "Gasthof Kleber"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 14.01.2026: Zur Wochenmitte im Familienbetrieb "Gasthof Kleber"
45 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12
Zur Wochenmitte geht es in die Traditionsgastronomie "Gasthof Kleber" in Wangen. Seit 1972 steht das Haus für Heimatküche: bayerisch-schwäbische Klassiker und saisonale Spezialitäten. Restaurantleiter Jerry repräsentiert die junge Generation im Familienbetrieb. Kann diese Mischung aus Familiengeschichte, solider Handwerksküche und jungem Gastgebergeist die Konkurrenz überzeugen und zeigen, dass Tradition nicht verstaubt sein muss?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen