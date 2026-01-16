Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Finale mit Gourmetküche im Restaurant "Silberdistel"

Kabel EinsFolge vom 16.01.2026
Finale mit Gourmetküche im Restaurant "Silberdistel"

Finale mit Gourmetküche im Restaurant "Silberdistel"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 16.01.2026: Finale mit Gourmetküche im Restaurant "Silberdistel"

44 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12

Zum Abschluss der Woche geht es ins gastronomische Aushängeschild des Allgäus: das Resort „Sonnenalp“. Hier liegt das Gourmetrestaurant „Silberdistel“, in dem man regionale Küche mit modernem Twist und Blick auf die Alpen genießen kann. Das Restaurant hat bereits einen Michelin-Stern – kann es auch die Punkte von Profi Christian Henze und der Konkurrenz holen, um den Wochensieg im Allgäu zu sichern?

Alle verfügbaren Folgen