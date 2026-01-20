Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel Eins
Folge vom 20.01.2026
45 Min.
Folge vom 20.01.2026
Ab 12

Tierisch lecker ganz ohne Tier: Im „Heaven’s Kitchen“ zeigt Gastgeberin Tanja, wie genussvoll veganes Fine Dining sein kann. Seit 2022 serviert sie kreative, rein pflanzliche Gerichte, die mehr sind als bloßer Verzicht. Für Tanja steht fest: Vegane Küche soll Freude machen und überraschen. Doch kann ihr anspruchsvolles Konzept auch eingefleischte Fleischliebhaber überzeugen?

