Wochenmitte im "Weingärtle": Richtig geile schwäbische Küche?
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 21.01.2026: Wochenmitte im "Weingärtle": Richtig geile schwäbische Küche?
45 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12
Willkommen in der schwäbischen Toskana zu Wochenmitte! Freddy verspricht im "Weingärtle" ein Geschmacks-Erlebnis der Extraklasse. Seine Idee: moderne, mediterran angehauchte schwäbische Küche, gepaart mit edlen Weinen. Schon die Aussicht ist ein Augenschmaus – aber kann Freddy auch den Gaumen seiner Gäst:innen verzaubern?
