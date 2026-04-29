"Restaurant Herzstück": Moderne Küche im SauerlandJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 29.04.2026: "Restaurant Herzstück": Moderne Küche im Sauerland
45 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 6
Wieso vegetarisch interpretierte Kulinarik auch inmitten des tiefsten Sauerlandes funktionieren kann, will Larina vom "Restaurant Herzstück" an Tag drei unter Beweis stellen. Die in Brilon angesiedelte Jung-Gastronomin möchte mit einem modernen Sharing-Konzept überzeugen und ihre Gäste in gemütlicher Atmosphäre verwöhnen. Wird Larina ihre Mitstreiter mit ihren innovativen und international inspirierten Speisen überzeugen können?
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Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen